Samsunspor teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Thomas Reis'i getirdi. Karadeniz ekibi, Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesislerinde yapılan imza törenine Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, Futbol Direktörü Fuat Çapa, İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır ve Mali İşler Direktörü Koray Yalçın katıldı.

Thomas Reis, VfL Bochum kadın takımının antrenörü olarak kısa bir görevden sonra 2011-2012 sezonu için kulübün rezerv takımında yardımcı antrenör olarak sözleşme imzaladı. Şubat 2012'de A takımın yardımcı antrenörü olarak çalıştı ve Nisan 2013'e kadar bu görevde kaldı. Ardından VfL Bochum'da U19 ile U23 takımlarından sorumlu oldu. Ocak 2015 yılında tekrar A takımın yardımcı antrenörü oldu. UEFA PRO lisansı sahibi olarak 2015-16 sezonu için tekrar U19'un baş antrenörü oldu ve sezonun ardından VfL Wolfsburg'a katıldı ve kulübün U19 takımının baş antrenörü oldu, Eylül 2019'a kadar Wolfsburg'da kaldı. Sonrasında eski kulübü VfL Bochum'a geri döndü ve A takımın teknik direktörü oldu. 2021'de 2. Bundesliga'da şampiyon olarak Bochum'un Bundesliga'ya yükselmesini sağladı. Bundesliga'daki ilk sezonunda ligde kalmayı başardı. 2022-2023 sezonu Ekim ayında FC Schalke 04'ün teknik direktörlüğü görevini devralan Reis, burada da takımın oyun stilini geliştirerek, genç yeteneklere şans vererek dikkat çekti. Thomas Reis, çalıştırdığı takımlarda baskılı ve ofansif futbolu benimseyerek disiplini, taktiksel bilgisi ve oyuncularla kurduğu sağlam ilişkilerle tanınan bir teknik direktör olarak öne çıkıyor.