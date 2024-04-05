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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Aldığımız 1 puanın da iyi olduğunu düşünüyorum - Futbol Haberleri

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Aldığımız 1 puanın da iyi olduğunu düşünüyorum

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Pendikspor maçında aldıkları 1 puanın da iyi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 00:08 Güncelleme: 05.04.2024 - 00:08
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        "1 puanın da iyi olduğunu düşünüyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ALDIĞIMIZ 1 PUANIN DA İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Gisdol, galip gelmeleri halinde puan tablosunda rahatlayabileceklerini ancak galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Alınan 1 puanın önemine değinen Gisdol, “Mücadele beklendiği gibi geçti. Zor geçeceğini biliyorduk. Kendi stilimizi ortaya koymakta zorlandık. Uzun toplarla oynadılar. Ön alanda iyi oyuncuları var. 3-4 fırsat yakaladık ama iyi değerlendiremedik. Bunları değerlendiremediğinizde de aldığınız 1 puana mutlu olmanız gerekiyor. Rakip teknik direktörün hakemin performansından mutlu olmasını anlayabiliyorum. Oyuncu değişikliklerini yaparken risk almak istemedik. Aldığımız 1 puanın da iyi olduğunu düşünüyorum. Değişikliği erken yapsak takımın dengesi bozulabilirdi. Süper Lig’de her maç zorlu geçiyor. Her maça farklı hazırlanıyoruz. Bugünkü maçın da zor geçeceğini biliyorduk” dedi.

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