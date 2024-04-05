Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Aldığımız 1 puanın da iyi olduğunu düşünüyorum

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ALDIĞIMIZ 1 PUANIN DA İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gisdol, galip gelmeleri halinde puan tablosunda rahatlayabileceklerini ancak galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Alınan 1 puanın önemine değinen Gisdol, “Mücadele beklendiği gibi geçti. Zor geçeceğini biliyorduk. Kendi stilimizi ortaya koymakta zorlandık. Uzun toplarla oynadılar. Ön alanda iyi oyuncuları var. 3-4 fırsat yakaladık ama iyi değerlendiremedik. Bunları değerlendiremediğinizde de aldığınız 1 puana mutlu olmanız gerekiyor. Rakip teknik direktörün hakemin performansından mutlu olmasını anlayabiliyorum. Oyuncu değişikliklerini yaparken risk almak istemedik. Aldığımız 1 puanın da iyi olduğunu düşünüyorum. Değişikliği erken yapsak takımın dengesi bozulabilirdi. Süper Lig’de her maç zorlu geçiyor. Her maça farklı hazırlanıyoruz. Bugünkü maçın da zor geçeceğini biliyorduk” dedi.