        Samsunspor'un 3. transferi Elayis Tavşan!

        Samsunspor'un 3. transferi Elayis Tavşan!

        Samsunspor'un devre arasındaki 3. transferi Türk asıllı Elayis Tavşan oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 23:31 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:18
        Samsunspor, Elayis Tavşan'ı açıkladı!
        Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ın ardından üçüncü takviyesini kanat bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar son olarak İtalya Seri B ekiplerinden Reggina forması giyen Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Elayis Tavsan. Kulübümüz, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailesine hoş geldin Elayis Tavsan. Atatürklü armamızla birlikte nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.

        Gelecek sene Türk statüsünde oynayabilecek Tavşan, 1.83 cm boyunca ve 24 yaşında. 8 kez Hollanda U21 Milli Takım formasını giyip 4 gol kaydeden Tavsan; Sparta Rotterdam'da başladığı futbol kariyerinde Telstar, NEC Nimegen, Hellas Verona, Cesena ve son olarak Reggina formalarını giymişti.

