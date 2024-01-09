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        Samsunspor'un forveti Ercan Kara: Trabzonspor maçı bizim için önemli

        Samsunspor'un forvet oyuncusu Ercan Kara, Trabzonspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, deplasmanda galip gelmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:43
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        "Trabzonspor maçı bizim için önemli"
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        Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele eden Samsunspor’un forvet oyuncusu Ercan Kara, Trabzonspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, deplasmanda galip gelmek istediklerini söyledi.

        Süper Lig ekibi Samsunspor, Trabzonspor ile oynayacakları 16. hafta erteleme müsabakası için hazırlıklarını Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılarda geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran forvet oyuncusu Ercan Kara, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TRABZONSPOR MAÇI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

        Karadeniz derbisinin önemini bildiğini dile getiren Ercan Kara, “Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzonspor maçı bizim için önemli bir maç. Taraftarımızla birlikte oraya gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa sahada göstermemiz lazım. İyi bir performans sergilememiz gerekiyor. Moralimiz iyi. Trabzonspor’a çok iyi hazırlanıyoruz” dedi.

        “Transfer yasağı bizi çok etkilemedi, kulübün başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

        Bu dönemde her futbolcuya ihtiyaç olduğunu bilerek çalışmalarını sürdüklerine de değinen Kara, “Takım olarak önümüzdeki maçları almak istiyoruz. Ocak ayında çok maçımız var. Her futbolcuya ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda herkesin kendini hazır tutması gerekiyor. Süre gelen futbolcuların da kendisini göstermesi gerekiyor. Şu an kadroda olan tüm futbolcuların sözleşmesi devam ediyor. Transfer yasağının bizi çok etkilediğini söyleyemem. Samsunspor’da bir aileyiz ve hepimiz kulübün başarısı için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

        Ercan Kara, Samsunspor forması ile bu sezon 13 maçın 3’ünde ilk 11’de başlarken ligde 2, kupada da 1 golle takımına katkı sağladı. 28 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı forvet, Avursturya Milli Takımı'nın formasını da 7 kez giyme başarısı göstermişti.

        Trabzonspor ile Samsunspor 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Trabzon’da birbirlerine rakip olacaklar.

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