Samsunspor'un rakibi Panathinaikos!

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Samsunspor'un play-off'taki rakibi belli oldu. Kırmız-beyazlılar, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 3. eleme turunda saf dışı bırakan Panathinaikos'la eşleşti.

Yunanistan ekibi, 0-0'ın rövanşında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi ile yine 0-0 berabere kalırken, penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kurup adını play-off turuna yazdırdı.

Yeşil Yoncalar bu sonuçla Samsunspor'un rakibi olurken, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.