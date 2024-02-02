Samsunspor ve Sürat Kargo'dan anlamlı destek

Kadın Futbol Milli Takımı ana sponsorluğunun ardından Yılport Samsunspor’un resmi taşıma sponsorluğuyla Türk sporunu desteklemeye devam eden Sürat Kargo, kırmızı-beyazlılarla beraber depremzedeler için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Süper Lig’de Galatasaray ile oynanan karşılaşma öncesinde Sürat Kargo aracı, 19 Mayıs Stadyumu Güney Kale Arkası’nda yer alan Store 55’in yanında konumlandı. Maçı izlemek için stada gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, yanlarında getirdikleri yeni atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünleri depremzedelere gönderilmek üzere araca teslim etti. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremin bir yılının dolmasına kısa bir süre kala gerçekleşen etkinliğe taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig’de oynanan karşılaşma öncesinde yapılan çağrı sonrasında büyük duyarlılık gösteren Yılport Samsunsporlu taraftarların getirdikleri ürünler, araca getirdi. Toplanan kışlık ürünler, Sürat Kargo aracılığı ile depremzedeler için oluşturulan Kahramanmaraş Sakarya Konteyner Kent’e götürülecek.