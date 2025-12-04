Habertürk
        Samsunspor'da hedef 3 puan! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor’da hedef 3 puan!

        Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 14 maçı kaybetmeyen Samsunspor, Galatasaray deplasmanından 3 puanla ayrılıp tekrar ligde ilk 4 takım arasında yer almak istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:16
        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Samsunspor ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

        Karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlılar, 14 maçta topladığı 25 puanla 5. sırada bulunuyor. Bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında da başarılı karnesini korumak için mücadele verecek.

        Samsun temsilcisinin, Galatasaray müsabakasına 4-3-3 dizilişiyle kalede Okan Kocuk, defans dörtlüsünde Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, orta sahada Yunus Emre Çift, Antoine Makoumbou ve Carlo Holse, sağ ve sol kanatta Emre Kılınç ve Anthony Musaba ile ileri uçta da Cherif Ndiaye 11'i ile çıkması bekleniyor.

        Sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Bedirhan Çetin, kırmızı kart cezalısı olan Joe Mendes ile hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel mücadelede oynamayacak. Bir süredir takımdan ayrı çalışan ve sakatlıkları henüz tam iyileşmeyen Lubo Satka, Olivier Ntcham ve Tanguy Coulibaly'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

