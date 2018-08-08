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Samudio, Süper Lig'de gol krallığı yarışına hazır

Geride kalan sezon attığı 20 golle Spor Toto 1. Lig'in gol kralı olan ve Çaykur Rizespor'un şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan Paraguaylı Braian Samudio, Süper Lig'de de iddialı!

08 Ağustos 2018 Çarşamba, 16:25:00 | Güncelleme:

Brezilya'nın Guarini ekibinden geçen sezonun başında satın alma opsiyonuyla yeşil-mavili ekibe katılan 23 yaşındaki forvet oyuncusu, 2017-2018 sezonunda toplam 33 Spor Toto 1. Lig maçına çıkıp, 2 bin 903 dakika görev aldı.

Braian Samudio, bu maçlarda 20 gol atarak Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olma başarısı gösterdi.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesine önemli kaktı sağlayan golcü futbolcu, sezon başında Karadeniz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

- "GÜNDEN GÜNE DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Samudio, yaptığı açıklamada, Rize'nin kendisi için çok farklı bir şehir olduğunu belirterek, yeşil-mavili ekipte kalmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Takım olarak Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını duyduklarını ifade eden Samudio, sezon öncesi çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktardı.

Samudio, bu yıl takım, yönetim ve taraftarlar olarak bir araya gelip, Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşıyacaklarına inandığını dile getirerek, "Ben de takım arkadaşlarımla birlikte çok iyi hazırlandım. Bu yıl farklı hedeflerim var. Performansımı artırarak takıma en iyi şekilde katkı vermeyi düşünüyorum." dedi.

Süper Lig'de kaliteli oyuncular olduğunu aktarıp, bunların başında Bafetimbi Gomis, Andre Ayew ve Burak Yılmaz gibi isimlerin geldiğini anlatan Samudio, "Elbette yarış çok daha zorlaşıyor ama bu oyunculara karşı oynamak beni endişelendirmiyor. Ben kendi işimi yapacağım. Günden güne daha iyi olmak için çalışıyorum. Sadece kendimi geliştirmeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Samudio, Çaykur Rizespor'da çok iyi bir dönem geçirdiğine dikkati çekerek, "Geçen sezon ulaştığım 20 gol, çok iyi bir rakamdı. Bu yıl için de yeni hedeflerim var ama şu anda atacağım gol sayısı için söz vermiyorum. Takım arkadaşlarıma en iyi şekilde yardım etme sözü veriyorum. Teknik ekibimize ve yönetimimize, elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağımın sözünü verebilirim." ifadelerini kullandı.

Leonard Kweuke'nin Çaykur Rizespor tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu olduğunu ve yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından takımdan ayrılmak zorunda kaldığını hatırlatan Samudio, "Kweuke'nin kariyeri ve tecrübesi tartışılmaz. Çaykur Rizespor'da yıllarca oynamış ve taraftarların sevgisini kazanmış bir isim. Şanssız bir sakatlık yaşadı." şeklinde konuştu.

Paraguaylı oyuncu, taraftar ile takımın bütünleşmesi halinde başarının geleceğine işaret ederek, "Biz de onlardan takıma sahip çıkmalarını, daha fazla maça gelmelerini ve takımı desteklemelerini istiyoruz. Birlikte Rize'yi hak ettiği yere taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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