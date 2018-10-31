San Lorenzo - Atletico Temperley karşılaşma önü

Arjantin Kupa Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. San Lorenzo, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Atletico Temperley takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. San Lorenzo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Temperley, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 568 kodlu maçı oynayanlar; San Lorenzo galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.00, Atletico Temperley galibiyet oranı 4.50. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

San Lorenzo önceki hafta Talleres Cordoba mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atletico Temperley, Velez Sarsfield karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

San Lorenzo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. San Lorenzo, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Atletico Temperley, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Temperley 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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