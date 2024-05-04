Sanatçıların ilhamı erguvan İstanbul'u süsledi

Emiroğlu, erguvanın yanı sıra İstanbul'u birçok farklı çiçekli bitkinin süslediğine dikkati çekerek, "Sadece adalarımızı süsleyen mimozalarımız var. Yine İstanbul'un orijinal ağaçlarından kış tatlısı ağacı var. Çok önemli bir ağaç ve mis gibi tatlı kokar. Ocak ayında çiçeğini açar. Mimozalardan sonra mor salkımlar, kiraz çiçekleri, şu anda akasyalar büyük bir coşkuyla İstanbul'un her tarafında açmış vaziyette. 'Akasyalar Açarken' diye Yesari Asım Arsoy'un bir şarkısı vardır. Aslında İstanbul'la tabiat ilişkisini gençlere, yeni nesillere aşılamak lazım" diye konuştu.