Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ini barındıran Kocaeli , nüfus ve yüz ölçümü bakımından 81 il arasında alt sıralarda yer almasına rağmen sergilediği ticaret performansıyla Türkiye'yi dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden biri haline getirme vizyonuna en güçlü katkı veren kentlerin başında geliyor.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve elleçleme hacmi açısından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci limanı konumunda bulunan Kocaeli, depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındırıyor.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatının neredeyse yarısını otomotiv sektörü oluşturuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin 2017'de 12 milyar 550 milyon 563 bin dolar olan dış satımı, 2018'de yüzde 12,5 artışla 14 milyar 128 milyon 478 bin dolara ulaştı.

İhracat liginde uzun bir aradan sonra Bursa'yı geçerek İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükselen Kocaeli, bu dönemde 186 ülke ile 13 serbest bölgeye satış yaparken, genel ülke ihracatının yüzde 8,6'sını da tek başına karşıladı.

İHRACATIN DİNAMOSU OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Kent ihracatına en fazla katkı veren sektörlerin başında, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan otomotiv geliyor.

Geçen yıl kent ihracatının yüzde 48'ine denk gelen 6 milyar 780 milyon 298 bin dolarlık kısmı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Bu dönemde İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 19,6 artış gösterdi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 3 milyar 629 milyon 795 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik sektörü 835 milyon 718 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 821 milyon 976 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 561 milyon 217 bin dolarla elektrik-elektronik, 474 milyon 187 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

LİDER İHRAÇ PAZARI BRLEŞİK KRALLIK

Sanayi kentinin 2018'de en fazla ihracat yaptığı ülke, 1 milyar 679 milyon 223 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat 2017'ye göre yüzde 15 arttı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi sayılan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan ihracat söz konusu dönemde yüzde 16,7 artarak 1 milyar 130 milyon 679 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın 2017'ye göre yüzde 21 arttığı Slovenya, 947 milyon 350 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 875 milyon 121 bin dolarla Belçika, 818 milyon 172 bin dolarla İspanya takip etti.

Geçen yıl Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2017 (Bin $) 2018 (Bin $) Değişim (%) Birleşik Krallık 1.459.659 1.679.223 15 Almanya 968.953 1.130.679 16,7 Slovenya 782.035 947.350 21,1 Belçika 617.426 875.121 41,7 İspanya 584.341 818.172 40 Fransa 639.363 803.319 25,6 İtalya 543.804 712.679 31 Mısır 521.618 682.686 31 ABD 651.502 649.503 0 Hollanda 426.142 582.797 36,7



