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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 geriledi

        Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 oranında düşerken, yıllık yüzde 1,1 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:42
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        Sanayi üretimi ekimde daraldı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Açıklamaya göre, Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

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