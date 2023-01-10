Sanayi üretiminde 2.5 yıl sonra ilk düşüş

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TÜİK kasım ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre kasımda sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü.

Büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen sanayi üretiminde en son 2020'nin Haziran ayında yıllık düşüş kaydedilmişti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde kasımda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.9 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Kasım 2022:



AYLIK OLARAK DA DARALDI

Sanayi üretimi kasımda ekim ayına göre de yüzde 1.1 daraldı. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.3 geriledi.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Kasım 2022: