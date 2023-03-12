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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 84 yaşındaki babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
DHA

Bakan Varank, babasının acı haberini Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da öğrendi. Burada Adıyaman'a ziyaretini iptal edip Gaziantep'e giden Varank, uçak ile İstanbul'a geçti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de haberin ardından taziye mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

BAKANLARDAN TAZİYE MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'a Allah'tan rahmet; Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile merhum şehidimiz Prof. Dr. İlhan Varank'ın babaları Ali Haydar Varank amcamızın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun inşallah" mesajı paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, değerli yol arkadaşım Mustafa Varank ve ailesinin acısını paylaşıyor, kıymetli babaları Ali Haydar Varank'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye taziyesini iletti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın muhterem babası Ali Haydar amcamız hak üzere yaşadığı dünya hayatında emanetini sahibine teslim etti. Ali Haydar amcamıza Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank amcamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" paylaşımda bulundu.

Varank'ın cenazesi, yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.

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