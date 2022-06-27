Sanayici 45 milyar TL kredi istiyor

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken, bu ay sonunda kredilerin devre faizinin ödenme zamanı geldiğini, bankaların devre faizlerini ödeyecek kadar kredi kullandırmaları gerektiğini söyledi. Bankaların şu an sadece kendilerinden kullanılmış çeki ödeyecek kadar kredi kullandırdıklarını, kredi musluklarını iyice kıstıklarını belirten Özdebir, dönem faizlerinin ödenebilmesi için bankaların 35- 45 milyar lira dolayında destek vermesini istediklerini ifade etti.

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Emtia fiyatlarının dolar bazında yüzde 100 oranında arttığını, bazılarında artış oranının yüzde 400’ü bulduğunu kaydeden Özdebir, hiçbir işletmenin ne özkaynağının ne de işletme sermayesinin bu oranda arttığını söyledi. Bu nedenle tedarikle ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirten Özdebir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sermaye yetersizliğinin yanı sıra fiyatlardaki oynaklıklardan dolayı kimse vadeli satış yapmak istemiyor. Dolayısıyla alımlar da çok kısa vade veya peşine döndü ve işletmelerin işletme sermayesi açığı çok arttı. İşletme sermayesindeki açığı da kredilerle kapatmak zorunda kalıyorlar. Bir sanayi işletmesinin tedarikten başlayan üretim ve satış sürecini kapsayan en az 3 aylık finansmana ihtiyacı var. Şu an en büyük sıkıntı bu. Eğer bu sıkıntı çözülmezse ihracatta da üretimde de sıkıntı yaşanmaya başlar.”

“BAŞLADIĞIM PROJE İÇİN YENİDEN ADAYIM”

Nurettin Özdebir, bu yıl ekim ayında yapılması beklenen seçimlerde yeniden aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

“Bunu söylemek çok erken. Bizim iki kademeli bir seçim sistemiz var. İlk önce kendi meslek komitemizden seçilmemiz lazım. Meclise geldikten sonra da yönetim kurulu başkanı ve üyeleri seçiliyor. Yani iki aşamalı bir seçimimiz var. Genellikle meslek komitesi seçimlerinden sonra adaylık açıklanır ama bir dönem daha başkanlığa adayım.

Aslında bir daha aday olmayacaktım. Ancak başladığımız yeni bir projemiz var ve bu projenin yoluna oturabilmesi için bir müddet daha başkanlığa devam edip işler yoluna oturduktan sonra dinlenmek istiyorum. Sanayicilerimiz de bana bu yönde baskı yaptılar. Onların da ısrarıyla bir dönem daha devam etmek istiyorum. Yeni projemiz sizlerin de bildiği gibi nükleer alanda. Toryumla çalışan yerli ve milli nükleer santralimizi geliştirmek istiyoruz. Bu konuda epey bir mesafe alındı. Konsept tasarım tamamlanmış vaziyette. Şimdi simülasyonların yapılması lazım. O bayağı program ve emek yatırımı gerektiren bir iş ve bu işleri yoluna koymam lazım.

Bu iş de şöyle gelişti. Yaklaşık bir sene önce Sanayi Bakanımızı davet edip projemizi anlattık. Kendisi de çok beğendi, heyecanlandı. Daha sonrasında TÜBİTAK Başkanı ve bilim adamlarından oluşan heyetle bir toplantı gerçekleştirdik ve bizi desteklediler. Bunun üzerine biz çalışmalarımıza başladık ve biraz toparladıktan sonra Sanayi Bakan Yardımcılarının, TÜBİTAK Başkanın ve genel müdürlerin katıldığı bir toplantı düzenledik ve tüm boyutlarıyla konuyu ele aldık. Neticede şöyle dediler: Bu projeyi devlet yapmaya kalkarsa bitmez. TÜBİTAK yapmaya kalkarsa çok uzar. Bu işin başında sürece hakim biri olarak sanayi odasının önderliğinde sen olursan, yani ASO Başkanı Nurettin Özdebir olarak sen bu işin başında olursan yüzde 70’e kadar destekleyebiliriz dediler. Ben de bu işin yapılmasını istiyorum çünkü Türkiye’nin geleceğini kurtaracak bir proje.”

Türkiye’nin bu yıl 100 milyar dolarlık enerji ithalatı yapacağını vurgulayan Özdebir, bu teknoloji ile elektriğin yanı sıra hidrojen ve amonyak da üretilebileceğini, amonyağın da gemilerden başlayarak bütün içten yanmalı motorlarda kullanılabildiğini ifade etti. Özdebir, birçok ülkenin bu yeni santral projesi üzerinde çalıştıklarını, Türkiye’nin de geç kalmadan hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.