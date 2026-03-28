        Sancaktepe'de yol kenarında ölü bebek bulundu

        Sancaktepe’de yol kenarında ölü bebek bulundu

        İstanbul Sancaktepe'de, yol kenarında bulunan yeşil alanda beze sarılı halde bulunan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Bebeğin cansız bedeni bulundu

        İstanbul Sancaktepe’de, yol kenarında bulunan yeşil alanda beze sarılı halde bulunan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        BEZE SARILI ŞEKİLDE HAREKETSİZ OLDUĞU FARK EDİLDİ

        Edinilen bilgilere göre, saat 09.30 sıralarında belediye temizlik görevlisi, Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi Levent Sokak’ta, yol kenarında bulunan yeşil alanda beyaz beze sarılı şekilde hareketsiz bir bebek olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

        BEBEĞİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Samandıra-Kartal bağlantı yolu Kartal istikametinde yol kenarında bulunan bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

        Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

