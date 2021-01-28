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Sanders'ın yemin törenine damga vuran modeli 20 bin 300 dolara satıldı!

ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşen Başkan Joe Biden'ın yemin törenine eldivenleriyle damga vuran ABD'li senatör Bernie Sanders'ın tığ işiyle bebek yapılan modeli 20 bin 300 dolara satıldı

SON DAKİKA: Sanders'ın yemin törenine damga vuran modeli 20 bin 300 dolara satıldı! - Haberler
Yemin törenine damga vurmuştu: Binlerce dolara satıldı!
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HABERTURK.COM

ABD'de 46. Başkan Joe Biden'ın yemin törenine eldivenleriyle damga vuran Vermont Senatörü Bernie Sanders konuşulmaya devam ediyor.

Guardian'da yer alan haberde, Teksas'ta yaşayan tığ işiyle örgüyle ilgilenen Tobey King, Sanders'ın yemin töreninde çekilen ve çok konuşulan fotoğrafını tığ işiyle bebek yaptı. Sanders'ın simgesi 20 bin 300 dolara satıldı. King parayı bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını söyledi.

Buna çok şaşırdığını belirten King, "Bu akıllara durgunluk veriyor çünkü Bernie'nin trend olduğunu biliyordum ve zaten bir Bernie desenim ve Bernie bebeğim vardı. Yani, onu alıp hızlı bir şekilde şekil verdim" dedi.

King, Sanders'ın gülüşünü ve gözlerini yakalamak için 7 saat tığ işi yaptığını söyledi. Eldivenleri de diken King, "Onlar o kadar zor değildi sadece renk değiştiriyordu" ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki King, Sanders'ın modelini sosyal medya hesabından paylaştı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. King, 20 bin 300 bin dolarlık geliri Meals on Wheels America (Gezici Yemekler) kuruluşuna bağışlayacağını söyledi. Sanders'ın da bu kuruluşa bağışta bulunduğu biliniyor.

Bu sayede kendisine yeni bir amaç edindiğini belirten King, "Yardım etmenin başka bir yolu, hiç böyle bir yaşamamıştım. Umarım Sanders'ta bunun iyi bir şey olduğunu düşür" yorumunda bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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