2. TURDA SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmak için yeni başvuru talebi merak konusu oldu. Ancak YSK'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.