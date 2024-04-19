Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri: Seçim parası ne zaman yatacak?
31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerinin ardından, sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sandık görevlisi ücretleri, memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanırken, her seçim öncesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. İşte sandık görevlisi seçim parasının yatacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. Seçimlerin sona ermesinin ardından, seçim günü; bina sorumlusu ve sandık başkanı olarak görev alanlar sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatacağı tarihi mercek altına aldı. Peki, "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, seçim parası ne zaman yatacak, sandık gövrelisi ücreti ne kadar oldu?" İşte 2024 seçim sandık görevlisi ücretleri...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.
31 MART YEREL SEÇİMLERİ SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.
2024 SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ
YSK açıklamasına göre ücret dağılımı şöyle:
Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
Sandık memurlarına 2.088 TL,
Partili üyelere 1.044 TL,
Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELER?
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.