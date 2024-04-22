Rönesans halka arz sonuçları açıklandı! Rönesans Gayrimenkul kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirildi. 135 TL hisse fiyatıyla talep toplayan Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları SPK tarafından son dakika açıklandı. Bu bağlamda yatırımcılar "Rönesans kaç lot verdi, RGYAS ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçlarının borsada işlem göreceği tarihe ilişkin detaylar...
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arzı talep toplama süreci 19 Nisan Cuma günü itibarıyla sona erdi. 4.5 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Rönesans Gayrimenkul halka arzı toplamda 33 milyon 357 bin 450 lot dağıtımı yapmayı hedefledi. Peki, Rönesans halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? İşte, RGYAS borsa işlem tarihi hakkında bilgiler...
RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı 17-18-19 Nisan tarihleri arasında talep topladı.
RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ak Yatırım ve Deniz Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından pay başına 135 liradan halka arz edildi. Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçlarına göre; 2 milyon 454 bin 093 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 11 lot (1485 TL) dağıtıldı.
RÖNESANS HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Rönesans Gayrimenkul halka arzı 'RGYAS' hisse adıyla Yıldız Borsa'da işlem görecek. Ancak henüz BİST ilk işlem tarihi belli olmadı. Rönesans Gayrimenkul halka arzının borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun değildir.