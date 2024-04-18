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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu 18. bölüm full izle! SHOW TV Sandık Kokusu son bölüm tek parça kesintisiz izle

        Sandık Kokusu 18. bölüm full izle!

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 18. bölümüyle 17 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Sandık Kokusu son bölümde; Atilla, Lale'ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Dizinin seyircileri için Sandık Kokusu son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Sandık Kokusu 18. son bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 09:08 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:08
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        SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, sevilen dizisi Sandık Kokusu 18. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ ve Metin Akdülger gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıranlar için Sandık Kokusu 18. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, detaylar...

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        SANDIK KOKUSU 18. SON BÖLÜM İZLE

        Sandık Kokusu 18. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

        SANDIK KOKUSU 18. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

        Sandık Kokusu 18. Bölümünde; Atilla, Lale’ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. Bakalım sonrasında neler yapacaktır? Hasan, Atilla’nın geri adım atmayacağını anlayınca Mert ile konuşmaya gider. Yıllar sonra babasını karşısında gören Mert çok şaşırır. Ancak korkmak yerine yılların hesabını sorar.

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        Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez. Mafya işlerinden tamamen elini çeken Atilla, kitapçının yanında kafe açar. Bu duruma sinir olan Karsu ile aralarında tatlı çekişmeler başlar. O sırada bir dükkanın daha açılışı için hazırlık yapılıyordur. Acaba yeni komşu kim olacaktır?

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