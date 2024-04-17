Survivor'da heyecan sürüyor. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Birleşme partisi öncesinde son eleme oyununda adaya ve Survivor hayallerine veda edecek son isim dün akşam belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 17 Nisan Survivor All Star'da kim gitti, eleme adayları kimler?" İşte Survivor'da elenen son isim...