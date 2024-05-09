SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karsu, çocukları alıp Reha’nın yanına taşınma kararı alır. Karsu ve çocukların gelişi başta Reha’yı çok sevindirse de acaba işler istediği gibi gidecek midir?

Hasan’ın illegal işlerden elini çekmesi bazı ortaklarını rahatsız eder. Ortaklardan biri olan Süleyman, işlerin devam etmesi için Hasan’ı tehdit eder.

Karsu, Atilla’dan özür dileyip kendini affettirmek ister ve Atilla’ya bir sürpriz hazırlar. Karsu’nun bu çabasına Atilla’nın tepkisi ne olacaktır?