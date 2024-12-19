Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 39. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin 39. bölümünde Feryal’a iyice kafayı takan Filiz, Hasan’ın ona teşekkür çiçeği gönderdiğini görünce daha da delirir ve bu işe bir son vermesi gerekiyordur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 39. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…