Sandık Kokusu dizisi oyuncu kadrosu: SHOW TV yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler?

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Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu’nun oğlu Kuzey’i İstanbul’a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.

Kuzey’in kaybolması Karsu’nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.