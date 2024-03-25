Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 23:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Filiz ile Hasan'ın bir araya geldiği tanıtımda, Atilla sonunda Karsu'yla konuşmak için fırsat yakalıyor. Karsu'nun değişimi, Reha da dahil olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor. Atilla ve Karsu'nun arasında yaşanacak gelişmeler merak uyandırıyor. Otel odasında Karsu ile buluşmak için heyecanla bekleyen ve özel hazırlıklar yapan Atilla’nın nasıl bir durum ile karşı karşıya kalacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 16'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Şirkete Adnan’ı ziyarete giden Irmak, Selvi’nin Adnan’a olan yakınlığından hoşlanmaz. Adnan’a güvense de içine kurt düşünce Karsu’ya anlatır. Karsu ise Irmak için Adnan ile buluşup konuşur ve tüm gerçekleri öğrenir. Ömer, Filiz’i estetik doktoruna götürme bahanesiyle Hasan ile buluşturur. Filiz, Ömer’in benzin almasını beklerken Hasan gelir ve Filiz’e evinde beklemesini teklif eder ve Filiz kabul eder. Filiz de Hasan’dan etkilenince tekrar buluşmak için adımlar atarlar. Atilla, kitapçıya Karsu ile konuşmaya gelir ve akşam otelde buluşmak için sözleşirler. Atilla’yı nasıl bir oyun bekliyordur? Karsu eve geç dönünce Irmak ve Filiz onu sıkıştırır. Irmak’ın sözlerine daha fazla dayanamayan Karsu, Adnan’ın onu aldattığını söyler.

        REKLAM

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 17’nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor