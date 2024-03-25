'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

Filiz ile Hasan'ın bir araya geldiği tanıtımda, Atilla sonunda Karsu'yla konuşmak için fırsat yakalıyor. Karsu'nun değişimi, Reha da dahil olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor. Atilla ve Karsu'nun arasında yaşanacak gelişmeler merak uyandırıyor. Otel odasında Karsu ile buluşmak için heyecanla bekleyen ve özel hazırlıklar yapan Atilla’nın nasıl bir durum ile karşı karşıya kalacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.

'SANDIK KOKUSU’NUN 16'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Şirkete Adnan’ı ziyarete giden Irmak, Selvi’nin Adnan’a olan yakınlığından hoşlanmaz. Adnan’a güvense de içine kurt düşünce Karsu’ya anlatır. Karsu ise Irmak için Adnan ile buluşup konuşur ve tüm gerçekleri öğrenir. Ömer, Filiz’i estetik doktoruna götürme bahanesiyle Hasan ile buluşturur. Filiz, Ömer’in benzin almasını beklerken Hasan gelir ve Filiz’e evinde beklemesini teklif eder ve Filiz kabul eder. Filiz de Hasan’dan etkilenince tekrar buluşmak için adımlar atarlar. Atilla, kitapçıya Karsu ile konuşmaya gelir ve akşam otelde buluşmak için sözleşirler. Atilla’yı nasıl bir oyun bekliyordur? Karsu eve geç dönünce Irmak ve Filiz onu sıkıştırır. Irmak’ın sözlerine daha fazla dayanamayan Karsu, Adnan’ın onu aldattığını söyler.