Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Sandık Kokusu son bölüm izle | Sandık Kokusu 35. bölüm kesintisiz, tek parça, reklamsız, HD izle

        Sandık Kokusu son bölümde neler oldu? Sandık Kokusu 35. bölüm canlı izle

        Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, dün akşam yeni bölümüyle seyirciyi yine ekran başına kilitledi. 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkan diziyi kaçıranlar için son bölüm siteye yüklendi. İşte, Sandık Kokusu son bölümü tek parça izleyebileceğiniz link ve 35. bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 09:24 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sandık Kokusu 35. bölümü ile dün akşam Show TV ekranlarındaydı. Haberimizde son bölümü kaçıranlar için dizinin özetini ve yeni bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Sandık Kokusu 35. bölüm izleme linki ve bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu’nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatır. İkili, olayı yaşanmamış gibi davranmaya devam eder.

        3

        Filiz evi terk edince Hasan evde terör estirir. Zehra’nın abisini arayarak Zehra’yı evden gönderirken, Gülnaz’a Urfa’ya dönüş bileti almıştır.

        4

        SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

        Yaptığı taktiklerin Bora’da bir türlü işe yaramadığını gören Ayça, başka yollar denemeye karar verir. Filiz’e kendini bir türlü affettiremeyen Hasan’ın imdadına Kıvanç yetişir.

        5

        Kulübü onlar için kapattırıp özel bir yemek düzenler. İş yemeğinden dönen Karsu'yu Borsa, evine bırakır.

        6

        Karsu ve Bora'yı görünce sinir olan Reha, laf atıp uğraşmaya başlar. Daha fazla dayanamayan Karsu, Hande meselesini Reha'nın yüzüne haykırır.

        7

        SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

        Dün akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarına gelen Sandık Kokusu 35. bölüm siteye yüklendi. Aşağıdaki linkten son bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.

        SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        SANDIK KOKUSU’NUN 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Karanlıkta karşılaşan ve yanlışlıkla öpüşen Karsu ile Bora, elektrikler geri geldiğinde utanarak uzaklaştılar. Karsu hızla evden çıkarken Bora, şaşkın bir şekilde Ayça’yı karşıladı. Ayça, Bora’yla yemek yerken evlilikle ilgili farklı düşüncelerini anlattı ama Bora'nın aklı hâlâ Karsu’daydı. Kıvanç’ın yeni kız arkadaşıyla tanışan Irmak, yaşadığı hayal kırıklığını Karsu’yla paylaştı. Reha, işlerinin kötü gittiğini ve kira ödemekte zorlandığını söyledi. Mal sahibi Kamil ödeme talep etti ve Reha zaman istedi. Filiz, komşuları Selma ve Yılmaz ile bahçede kahve içerken, Hasan’ın işine olan titizliğinden bahsetti. Aslında gizli polis olan Yılmaz ve Selma, Hasan’ın iş defterini ele geçirmek için plan yapmaya başladı. Komiser Kemal, bu işte başarılı olurlarsa terfi alacaklarını söyledi. Ömer ve Nazlı kafede birbirlerinden özür diledi ve barıştılar. Dilaver, bu durumu gördü ve aralarındaki arkadaşlığın daha fazlası olabileceğini sezdi. Bu durumdan Filiz’e bahsetti. Hande, gizli sevgilisi Mete ile otelde buluştu ve ilişkilerinin yasak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Hasan, Mert, Bora ve Kıvanç kebapçıda bir araya geldi ve dertleşti. Kıvanç, Irmak’a olan hislerini açarken, Hasan da gençlere sevda ve aşk arasındaki farkı anlatarak öğütler verdi. Bu sırada Karsu ve Irmak ise rahatlamak için bir meyhaneye gitti ve şarkıcı Derya Bedavacı ile şarkı söyleyerek eğlendiler. Karsu, Bora’yla iş için evinde bir araya gelince büyük bir panik yaşadı. Onun telaşlı halini gören Bora, öpüştükleri anın konusunu açınca Karsu ne yapacağını şaşırdı. Bölümün finalinde ise Gülnaz, Zehra’ya artık gitmesi gerektiğini söylese de Zehra, Hasan’ı geri kazanmak istediğini söyleyip kalacağını ifade etti. Zehra, Hasan’la geçmişinden bahsederken Filiz, bu konuşmaları duyunca büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Hızlıca eşyalarını toparlayıp, Hasan’dan ayrılmaya karar verdi. Eve elinde çiçeklerle dönen Hasan, Filiz’i valizleriyle evi terk ederken bulunca şoke oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Mobilya imalathanesi alev alev yandı
        Mobilya imalathanesi alev alev yandı
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!