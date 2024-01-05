Sandra Bullock sevgilisi Bryan Randall'ın vasiyetini yerine getirdi
Oyuncu Sandra Bullock'un fotoğrafçı sevgilisi Bryan Randall, geçtiğimiz yaz hayatını kaybetmişti. Bullock, Randall'ın küllerini nehre bıraktı
'Kör Nokta' filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ünlü oyuncu Sandra Bullock'un partneri Bryan Randall, üç yıldır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu.
Fotoğrafçı, geçtiğimiz ağustos ayında 57 yaşında hayatını kaybetmişti.
Randall'ın ölüm haberini ailesi "Bryan Randall'ın ALS ile üç yıldır devam eden mücadelesinin ardından 5 Ağustos'ta hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" sözleriyle kamuoyuna duyurmuştu.
Sevgilisinin vefatıyla zor günler geçiren Sandra Bullock, Randall'ın vasiyetini yerine getirdi.
Sandra Bullock, sosyal medyadan yapılan paylaşımla fotoğrafçı sevgilisi Bryan Randall’ın küllerini Wyoming'deki Snake Nehri'ne saçtığını doğruladı.
"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"
Öte yandan Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan Sandra Bullock, 2021 yılında verdiği bir röportajda "Hayatımın aşkını buldum. Üç çocuğumuz var" demişti.