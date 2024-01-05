Sandra Bullock sevgilisi Bryan Randall'ın vasiyetini yerine getirdi

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"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"



Öte yandan Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan Sandra Bullock, 2021 yılında verdiği bir röportajda "Hayatımın aşkını buldum. Üç çocuğumuz var" demişti.