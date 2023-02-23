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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sanem isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SANEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sanem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sanem adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sanem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SANEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sanem ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Sellerin çok olduğu ay. Çok güzel kadın.

SANEM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sanem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sanem adını koymak taşıdığı anlam nedeniyle caiz değildir.

SANEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sanem ismini kullanan 3.595 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sanem ismini kullanan 824 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sanem ismini kullanan 260 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sanem ismini kullanan 362 kişi bulunmaktadır.

SANEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sanem adındakiler yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır. Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı severler. Yaptıkları her işte azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır. Yazmayı ve okumayı çok severler. Günlük tutarlar.

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