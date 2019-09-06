şanışer kimdir

Türkiye'deki rap müziğinde en eski isimlerden birisi olarak bilinen Şanışer'in hayatı merak ediliyor. Gerek sahnede gerekse dijital platformlarda en çok dinlenen rapçilerden birisi olan isim, hayranları tarafından da yoğun bir şekilde araştırılan rapçinin kim olduğu ve gerçek adının ne olduğu en çok araştırılan sorular arasında öne çıkıyor.

ŞANIŞER KİMDİR?

Rap dünyasında Şanışer ismiyle tanınan Sarp Palaur, 1987 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Antalya'ya yerleşti. 2005 senesinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazandı.

Müzik hayatına 2000 yılında yaptığı ilk deneme kayıtlarıyla başlamış olan Sanışer 2007-2008 seneleri arasında üç adet yer altı albümünü internet aracılığıyla rap müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.Temmuz 2009’da Dolunay Müzik ile ilk bandrollü albümünün yapımı için anlaşmış olan rap müzisyeninin Rafet El Roman’ın prodüktörlüğünde çıkarmış olduğu Açık ve Net adlı albümü rap müzik camiasında oldukça tepki almıştır. Şanışer’in Onuncu Gün, 12-15 ve Açık ve Net isimli üç adet albümü bulunmaktadır. Açık ve Net çıktığı ilk haftada D&R'de Rap alanında listenin birinci sırasında oturmayı başarmıştır.Sarp Palaur, 25 Kasım'da da Otuzuncu Gün adını verdiği 10 parçanın bulunduğu albümünü dinleyicilerine sunmuştur.

Sarp Palaur, bir röportajında Şanışer isminin hikayesini şu sözlerle aktarmıştı: "15 yaşında aldığım bir karar o. O dönem böyle eski Türkçe, Farsça isimler çok modaydı. Sagopa Kajmer etkisi sanırım.

Ben de Şanışer’i buldum kendime. Ama ismimden memnunum. Ya bana uydu, ya ismimden ötürü kariyerim böyle gelişti. Hangisi oldu bilmiyorum ama sonuçta şanıma yaraşır bir isim oldu."