Şanlıurfa'da "anıza ekim" sonuçları paylaşıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toprak işlemesiz anıza doğrudan mısır ekimi ile elde edilen başarılı sonuçları tarlada çiftçi ile buluşturdu. Akçakale işletmesinde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde üretici ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekibi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 10 dönümlük alanda yapılan mısır ekimi ve sonuçlarını üretici ile paylaştı.

Tarlada bölge çiftçisine süreç ile ilgili bilgiler veren GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman, "Çiftçimiz bu yöntemle topraklarını sürmedikleri için dekara maliyet alanında 5 ila 7 litre arasında yakıt düşüşü sağlamış oluyor. Bununla birlikte yine toprak sürülmediği sürümden kurtulmuş olunuyor ve toprağın organik yapısı bozulmuyor. Yine bu yöntemle erozyonun önüne geçiliyor, haliyle nem kaybı önlenerek sulama miktarında da düşüş gözleniyor. Tüm bunlar bizim çalışmamızın ana hedefiydi. Bunda da başarılı olduk ve bugün ortak çalışma yürüttüğümüz Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği tarla günü etkinliğinde çiftçilerimize anlattık" dedi.