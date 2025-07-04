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        Haberler Gündem Çevre Şanlıurfa'da anıza mısır ekimi yapıldı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da sürdürülebilir tarım çalışması kapsamında anıza mısır ekimi yapıldı

        Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla, toprak işlenmeden doğrudan anıza mısır ekimi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:12 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:12
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        Şanlıurfa'da anıza mısır ekimi yapıldı
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uygulama, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli Uzman Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman'ın teknik desteğiyle, Akçakale ilçesinde buğday hasadının hemen ardından 10 dekarlık alanda yapıldı.

        Proje kapsamında, geleneksel toprak işleme yöntemlerine alternatif olarak uygulanan anıza doğrudan ekim tekniğiyle, tarımsal verimlilik, toprak sağlığı, yakıt ve iş gücü tasarrufu gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde edildi.

        "HEM TOPRAK SAĞLIĞI HEM DE ÜRETİM MALİYETİ AÇISINDA BÜYÜK AVANTAJ"

        Uzman Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman, uygulamanın hem toprak sağlığı hem de üretim maliyetleri açısından büyük avantaj sağladığını belirterek şunları kaydetti: "Bu projeyle buğday hasadının ardından, toprakta herhangi bir işleme yapmadan doğrudan mısır ekimi gerçekleştirdik. Toprağı işlemeyerek organik madde zenginliğini koruyor, aynı zamanda çiftçimize ekonomik kazanç sağlıyoruz."

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Halil Hatipoğlu ise doğrudan anıza ekim yönteminin bölge tarımı için önemine dikkati çekerek "Bu yöntem sayesinde toprak çıplak kalmayacak, buharlaşma minimum seviyeye inecek ve su tasarrufu sağlanmış olacak." dedi.

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        #Şanlıurfa Haberleri
        #anız
        #mısır ekimi
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