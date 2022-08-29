Banyoda akıma kapılan kişi öldü 0:00 / 0:00

İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde girdiği banyoda suyu ısıtmak için elektrikli ısıtıcı kullanan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı kırsal Surtepe Mahallesi'nde yaşandı. Evde banyo yapmak isteyen 54 yaşındaki Kahraman Yılmaz, demir kazana su doldurup elektriğin ucuna bağladığı ısıtıcıyı içine koydu.

Bir anlık dalgınlıkla kazana dokunan Yılmaz akıma kapıldı. İHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberde DHA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.