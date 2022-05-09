Baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Şanlıurfa'da baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi

Şanlıurfa'da iş kazasında sağ elinin baş parmağı kopan işçinin bu uzvunun yerine, sağ ayak ikinci parmağı nakledildi

Şanlıurfa'da baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi
Baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi
0:00 / 0:00
AA

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, spiralle kaza sonucu elinde ciddi yaralanma olan ve sağ başparmağı kopan 27 yaşındaki işçi Mehmet Sargın'ın tedavisi için hastanede yoğun mesai harcandı.

Başparmağının kopması nedeniyle el fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden 27 yaşındaki Sargın'ı operasyona alan plastik cerrahi ve el cerrahi uzmanları Dr. Buğra İpek ve Opr. Dr. Numan Atılgan, yaklaşık 4 aylık sürede yapılan farklı ameliyatların ardından daha az işlevi olan sağ ayak ikinci parmağını, başparmağın yerine dikti.

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Dr. İpek, "Hasta bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağının yerine bir parmak nakli yapmamız lazımdı. Ayaktan parmak naklinde mikro cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp, parmağı kaybetme riski vardı. Hastayla konuşarak yapacağımız tekniğin uygun olacağına karar verdik ve sağ ayak ikinci parmağını, kopan başparmağın yerine başarıyla nakil ettik." dedi.

Opr. Dr. Numan Atılgan da hastanede parmağı ve kolu kopan çok sayıda hastaya hizmet verdiklerini hatırlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kist nedeniyle akciğer harabiyeti yaşadı! 3 ameliyat geçirdi
SAĞLIK Kist nedeniyle akciğer harabiyeti yaşayan çocuk 3 ...
Cildi yenilemek için 6 altın öneri!
SAĞLIK Cildi yenilemek için 6 altın öneri!
Diyetin vazgeçilmez 11 besini!
SAĞLIK Diyetin vazgeçilmez 11 besini!
Plastik doğrama tahtalarındaki 'mikro' tehlike
SAĞLIK Plastik doğrama tahtalarındaki 'mikro' tehlike
Türkiye'de 5 bin talasemi hastası var
SAĞLIK Türkiye'de 5 bin kişide görülüyor! En çok o ilimizde.. ...
Kahve keyfiniz biyolojik saatinize uysun
SAĞLIK Kahve keyfiniz biyolojik saatinize uysun
Son dakika: Yeni vaka sayısı açıklandı!
SAĞLIK Yeni vaka sayısı açıklandı
Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı
SAĞLIK Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı
Covid-19'u ağır geçirenlerde Post Covid riski
SAĞLIK Covid-19'u ağır geçirenlerde Post Covid riski
Doktorunun verdiği müjdeli haberle hayatı değişti
SAĞLIK En güzel haber! Karaciğer nakline hazırlanırken...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.