Şanlıurfa'nın Bağlar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Kılavur, eşi Cemile Kılavur (54) ile iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş eden Ahmet Kılavur, ardından aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre 112 Acil Servis ekipleri, Ahmet Kılavur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, ağır yaralanan Cemile Kılavur'u ise Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cemile Kılavur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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