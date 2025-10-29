Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cenaze töreninde park kavgası

        Şanlıurfa'da cenaze defni sırasında "park cezası" kavgası: 9 yaralı

        Şanlıurfa'da cenazeye katılanların yol kenarına araç park etmesi üzerine ceza kesmek isteyen polis ekipleri ile cenazeye katılanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 19:55 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cenaze töreninde park kavgası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'daki olay Eyyübiye ilçesindeki Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda meydana geldi. Hayatını kaybeden Bege K.'nin cenazesi için mezarlığa gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park etti.

        Bu sırada bölgede görevli motorize yunus polisleri, trafik akışının engellendiği gerekçesiyle ceza kesmek isteyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredeki vatandaşların da katılmasıyla arbede yaşandı. Takviye ekiplerin sevk edilmesiyle birlikte, dağılmayan kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti.

        Kavgada aralarında iş adamı E.Y.'nin de bulunduğu bulunduğu 9 kişi, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, yaşanan olay nedeniyle cenaze gecikmeli olarak toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü