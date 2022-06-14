Cezaevinden izinli çıktı, öldürüldü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, gece saatlerinde Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi 2338 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine giren Mehmet Şahap, izinli olarak Şanlıurfa’da bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahap yere yığılırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Şahap ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Şahap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.