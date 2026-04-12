        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Fethullah Fevzioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 14:36
        Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'da bariyerlere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Fethullah Fevzioğlu (29) hayatını kaybetti.

        BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

        DHA'daki habere göre kaza; sabah saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Fethullah Fevzioğlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarpıp devrildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerinde sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Fevzioğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Fethullah Fevzioğlu'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

