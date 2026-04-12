Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ataşehir'de motosikletli arkada oturan kadının saçını çekti; dengesini kaybeden kadın ölümden döndü

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arkasında oturan kadının saçını çekti. Motosikletteki kadın kavga sırasında dengesini kaybetti. Darbedilen kadının motosikletten düşmekten ve kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. (DHA)