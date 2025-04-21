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        Haberler Gündem Çevre Şanlıurfa'da ekinleri kuraklık vurdu | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da ekin tarlalarını kuraklık vurdu, kurumaya başladı

        Küresel iklim değişikliğinin önemli etkilerinden kuraklık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de etkisini gösteriyor. Bölgedeki birçok il gibi Şanlıurfa'da yağmurla buluşamayan tarım arazilerinde hasat dönemi yaklaşmasına rağmen ekinlerin boyu 15 santimetreyi geçemedi. Tarlaların, hayvanların otlak alanına dönüştüğü belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:13 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:13
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        Şanlıurfa'da ekinleri kuraklık vurdu
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        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde olduğu gibi Şanlıurfa'da kuraklık etkisinde. Hasat dönemi yaklaşmasına rağmen boyları 15 santimi geçmeyen ekinlerin bulunduğu tarlalar, hayvanların otlak alanı oldu.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yıl şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman’ın bir kısmında yağış yetersizliği, özellikle tahıl üreticilerini zor durumda bıraktı.

        Arpa, buğday ve mercimek gibi temel ürünlerin ekili olduğu alanlarda bitkilerin boyu sadece 10-15 santimetre arasında kaldı.

        Birçok bölgede ürünler başak dahi tutmadı. Hasat edilemeyecek haldeki zayıf ürünler, hayvanların otlak alanı oldu.

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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Koçak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Çifçi ve kardeşi Mehmet Çifçi, bu yıl ekinlerin tamamen kuruduğunu belirtti.

        Devletin kendilerine destek vermesini isteyen Ahmet Çiftçi, "Nasıl ektiysek öyle duruyor, ekinler kurudu. Hayvancılık öldü, bu yıl hayvana verecek saman bile yok. Göçüp gideceğiz, devletin el uzatmasını istiyoruz" dedi.

        Kırsal Sumaklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ömer Dolap da hem tarımda hem hayvancılıkta kriz yaşadıklarını ifade ederek, "Bu yıl ürün olmadı. Mazot, gübre her şey borçla alındı. Şimdi nasıl ödeme yapacağız bilmiyoruz. Kuruyan ekinleri hayvanlar bile yemiyor" dedi.

        Aynı mahallede çobanlık yapan İsa Demir, kuraklığın etkisinin 2 yıldır devam ettiğini söyleyerek, hayvancılığın da zor durumda olduğunu vurguladı.

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        #Şanlıurfa Haberleri
        #kuraklık
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