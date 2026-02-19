Canlı
        Şanlıurfa'da gerçekleşen "Huzur 63" operasyonunda 78 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da gerçekleşen "Huzur 63" operasyonunda 78 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da "Huzur 63" uygulaması düzenlendi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı. Uygulamada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 120 araca cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:37 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:37
        "Huzur 63" operasyonu: 78 gözaltı
        Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.

        HUZUR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 51 sabit nokta ve 76 parkta "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.

        7 BİN 186 KİŞİYE GBT SORGULAMASI YAPILDI

        Uygulama kapsamında 7 bin 186 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 4 aracın kontrolü yapıldı.

        78 KİŞİ YAKALANDI

        Çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 41 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        120 ARACA CEZAİ İŞLEM

        Denetimler sırasında 4 araç trafikten men edilirken, 120 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

