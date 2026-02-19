Şanlıurfa'da gerçekleşen "Huzur 63" operasyonunda 78 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da "Huzur 63" uygulaması düzenlendi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı. Uygulamada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 120 araca cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi
HUZUR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
AA'daki habere göre; Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 51 sabit nokta ve 76 parkta "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.
7 BİN 186 KİŞİYE GBT SORGULAMASI YAPILDI
Uygulama kapsamında 7 bin 186 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 4 aracın kontrolü yapıldı.
78 KİŞİ YAKALANDI
Çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 41 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
120 ARACA CEZAİ İŞLEM
Denetimler sırasında 4 araç trafikten men edilirken, 120 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.