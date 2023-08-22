Şanlıurfa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa Birecik'te hafif ticari aracın traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktörle çarpması sonucu 1 kişi öldü,3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Kocaali mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücü öğrenilemeyen traktöre arkandan çarptı.
AA'nın haberine göre; kazada Halide G, Fethi G, Abdullah B. ile Saliha B. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Saliha B. kurtarılmadı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.