Derin bir sessizlik hâkimdi

İnci Türkay, tek başına sahnede olduğu ters köşe bir rolle seyirci karşısına çıktı. Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü metni 'Liste' 2 Mart'ta Londra'daki The Shaw Theatre'da prömiyer yaptı. Türkay, oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Tek perde ve 55 dakika boyunca sahnede tek başına olan usta oyuncu, performansıyla adeta devleşti. Duygunun doğrudan seyirciye geçtiği gecede salonda derin bir sessizlik hâkimdi. Finalde ise güçlü ve duygusal anlar yaşandı.