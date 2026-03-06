Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan adam, Ramazan diye polise teslim edilmedi
Hatay'da bir pasajdaki cep telefonu tamir dükkanına giren şüpheli, vitrindeki telefonu cebine koyarak iş yerinden ayrıldı. Durumu fark eden esnafın kamera kayıtlarını incelemesi üzerine yakalanan şüpheli, telefonu geri verdi. Pasaj esnafı, Ramazan ayı nedeniyle şüpheliyi polise teslim etmeyerek uyarıp gönderdi
Şanlıurfa’da kimliği belirsiz kişinin cep telefonu tamiri ve satışı yapılan bir iş yerinin vitrinindeki telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Pasaj esnafı tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, çaldığı telefonu geri verdi. Esnaf, ramazan ayı olması nedeniyle şüpheliyi polise teslim etmeyerek pasajdan uzaklaştırdı.
DHA'nın haberine göre olay; Yusufpaşa Mahallesi’ndeki Kapaklı Pasajı’nda meydana geldi. Cep telefonu satışı ve tamiri yapılan iş yerine gelen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark edince içeri girdi.
TELEFONU CEBİNE ATIP GİTTİ
Vitrinde sergilenen cep telefonunu gözüne kestiren şüpheli, kısa sürede telefonu alıp cebine koyarak dükkandan çıktı.
RAHATÇA AYRILDI
Şüphelinin rahat tavırlarla iş yerinden ayrıldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
VİTRİNDE TELEFON OLMADIĞINI FARK ETTİ
Bir süre sonra iş yerine gelen dükkan sahibi, vitrindeki telefonun yerinde olmadığını fark etti.
KAYITLARI İLZEYİNCE ANLADI
Kamera kayıtlarını inceleyen esnaf, telefonun çalındığını belirledi ve durumu çevredeki diğer esnafa bildirdi.
PASAJ ESNAFI TARAFINDAN YAKALANDI
Pasajdan henüz ayrılmadığı tespit edilen şüpheli, pasaj esnafı tarafından yakalandı.
RAMAZAN AYI TEPKİSİ
Esnaf, ramazan ayında hırsızlık yaptığı gerekçesiyle şüpheliye tepki gösterdi.
TELEFONU GERİ VERDİ
Cep telefonu ile görüntülenen şüpheli, çaldığı telefonu geri verdi.
RAMAZANDAN DOLAYI POLİSE TESLİM EDİLMEDİ
Pasaj esnafı, ramazan ayı dolayısıyla şüpheliyi polise teslim etmeyerek pasajdan ayrılmasını istedi.
O ANLAR KAMERADA
Şüpheli, esnaf tarafından diğer dükkânlara da "hırsız bu" uyarısı yapılmasının ardından pasajdan uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.