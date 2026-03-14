        Şanlıurfa'da iki ayrı kaza: Biri çocuk 2 ölü, 13 yaralı

        Şanlıurfa'da iki ayrı kaza: Biri çocuk 2 ölü, 13 yaralı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı kazada Dünya Buhan ile Ahmet Kurtboğa hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Feci kaza! Biri çocuk, 2 ölü 13 yaralı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı kazada Dünya Buhan (5) ile Ahmet Kurtboğa (35) hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        İlk kaza, gece saatlerinde Harran–Meydankapı yolu üzerindeki kırsal Selalmaz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine gitmekte olan Ahmet Kurtboğa yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Kurtboğa olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere götürüldü.

        KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

        İkinci kaza da yine gece saatlerinde Ceylanpınar–Akçakale kara yolu üzerindeki Akşehir yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Harran ilçesinde akrabalarını ziyaret etmek için yola çıkan İ.A.'nın kullandığı 63 ALC 084 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.B.'nin kullandığı 68 EY 845 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, kazada Dünya Buhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İki kazayla ilgili soruşturma sürüyor

