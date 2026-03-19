Şanlıurfa'da kar maskeli silahlı saldırı: 1 ölü
Şanlıurfa'da yüzlerini kar maskesiyle kapatan motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Giriş: 19.03.2026 - 00:37
Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım, kar maskeli ve motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yıldırım, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldırım, tüm müdahale rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
