Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet ve Vedat Ayhan adlı kardeşler arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; kavgada, Mehmet Ayhan’ın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği ağabeyi Vedat Ayhan kanlar içeresinde yere yığılırken, Mehmet Ayhan olay yerinden kaçtı. Olayda yaşamını yitiren Ayhan’ın cesedi, polisin incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağabeyinin ölümüne neden olan cinayet şüphelisi Mehmet Ayhan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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