Şanlıurfa'da kuyumcu atölyesinde yağma iddiası: 6 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde yaklaşık 5 kilogram altının işyeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı.