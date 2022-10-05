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Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan adam, hastanede yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
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İHA

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde meydana geldi.

Mehmet Güngördü (35) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güngördü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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