Şanlıurfa Karaköprü'de 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ
BAKMADAN GEÇME
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