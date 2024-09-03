Şanlıurfa'daki yol çalışmalarında bazalt sütunlar bulundu

Görmüş olduğunuz kadarıyla bunların şekillenmeleri gayet düzenli altıgen olarak biçimleri var. Her yerde de bu tarzda altıgen olarak oluşumları çok fazla göremiyoruz. O nedenle jeolojik bir miras. Önem arz eden bir oluşum bunlar. Bunu şimdi ülkemiz içerisinde turizm alanlarına çokça kullanma imkanlarımız var. Şimdi ülkemiz içerisinde jeoparklar var.