        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberler: Atatürk ve Türk bayrağına hakaret: 2 gözaltı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Atatürk ve Türk bayrağına hakaret: 2 gözaltı!

        Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 11.02.2026 - 11:58 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:58
        Atatürk ve Türk bayrağına hakaret: 2 gözaltı!
        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Atatürk aleyhine paylaşımlar yapan C.K. ile Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait video paylaşımını övücü nitelikte paylaşan K.T'yi gözaltına aldı.

        ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

        C.K'nin adresinde yapılan aramada, av tüfeği ile cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

